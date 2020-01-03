菲律賓2020經濟成長 當地華商總會預測：逾6.5%

菲華商聯總會理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）（右3）3日在媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」上說，菲華商總樂觀預期，2020年菲律賓經濟成長率強勁，可能達到6.5%甚至7.5%。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年1月3日

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓華人商會組成的「菲華商聯總會」今天預測，今年菲國經濟成長率可能達6.5%到7.5%間，但菲律賓逐漸面臨技術勞動力缺乏問題，亟待解決。

菲華商聯總會（FFCCCI）旗下有170多個菲律賓華人商會和行業協會，理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）今天在媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」（Pandesal Forum）上說，菲華商總樂觀預期，2020年菲律賓經濟成長率強勁，可能達到6.5%甚至7.5%。

他表示，今年菲國經濟成長至少達6.5%的原因包括國內與外商投資增加、持續經濟改革、良好的財政和貨幣政策、政治穩定、預期基礎建設支出大幅加速、來菲旅遊熱潮加溫等。

林育慶說，今年是菲中建交45週年，「我們正與東南亞國家協會（ASEAN）和亞洲鄰國競逐這個全球最大的14億人口消費和旅遊市場，在此當下，強化菲中傳統友好關係對菲律賓經濟是個好消息」。

菲國主流媒體「菲律賓星報」（Philippine Star）專欄作家馬諾（Alex Magno）說，今年可能成為菲律賓經濟表現最佳的年分之一。國內消費成長是菲律賓經濟持續成長主因，在公共支出助長下，今年將是基礎建設為菲律賓國內經濟助攻的一年。

菲華商總副理事長施東方（Cecilio Pedro）表示，菲律賓逐漸面臨勞動力缺乏問題，中東國家、中國甚至日本都開始從菲律賓招募工人，包括工廠勞工、技術勞工和建築工人；「我們必須採取行動，照顧好我們的菲律賓勞工」。

菲律賓人年齡中位數約為24歲，勞動力相對充沛，是許多國家招募海外移工重要來源。菲律賓統計署統計，2018年菲國海外移工總數約230萬人。（編輯：陳永昌）1090103