英國平常人年薪 大企業執行長3天就賺到

（中央社記者戴雅真倫敦 6日專電）根據最新研究，英國頂尖企業的執行長（CEO）只要3天就可以賺到一般人的年薪，也就是說，2020年過了這些天，他們賺的錢可能已經比一般人一年還要多。

英國廣播公司（BBC）報導，英國富時100指數（FTSE 100）的百大英國上市企業執行長如果從1月2日開始上班，截至今天下午5時為止，平均應該已經賺進超過2萬9559英鎊（約新台幣115.8萬元），只要3個工作天就能賺進一般上班族的年薪。

這項數據來自特許人事及發展學會（CIPD）以及智庫「高薪中心」（High Pay Centre）。以百大企業執行長在2018年的推估年薪為346萬英鎊，一般全職員工年薪2萬9559英鎊來計算，大企業執行長的時薪大約是一般員工的117倍。

從今年起，英國所有擁有超過250名員工的上市公司，將必須披露新資比率，並需證明最高管理者的新資水平合理，管理者的高薪勢必成為重大議題。

CIPD與高薪中心呼籲企業，不要把新措施視為例行常規，而是應該藉此機會，針對管理階級的薪資做出完全說明。

高薪中心主任希迪亞德（Luke Hildyard）表示：「相對於一般廣大勞工，CEO被支付極端高薪，導致英國成為歐洲最不平等的國家之一。」

商業大臣李德森（Andrea Leadsom）表示，顯著的薪資差異非常令人憂心。不過她認為，揭露管理者薪資的措施能夠帶來一絲曙光。

她說：「今天揭露的數字一定會讓全英國辛苦的勞工非常眼饞。雖然這個數字已經比起過去進步，但情況依舊令人憂心，尤其是那些令員工及顧客失望，卻依舊坐領高薪的企業主管。」

李德森認為，披露薪資比率將能提高企業透明度，同時檢視主管者是否盡到責任。（編輯：高照芬）1090106