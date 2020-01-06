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武漢不明肺炎 泰國加強入境旅客檢查

最新更新：2020/01/06 12:03

（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）因應中國武漢不明原因肺炎疫情，泰國疾病管制局和泰國機場公司合作在機場加裝紅外線溫度掃描機，並加強對來自武漢旅客的檢查措施。泰國官員呼籲民眾不要恐慌。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天呼籲民眾不要恐慌，保證一切都在控制中，泰國衛生官員過去在處理傳染性疾病如禽流感、中東呼吸症候群及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）都很有經驗。

阿努廷說，疾病管制局也與泰國機場公司合作，對來自武漢的旅客嚴密檢查。

泰國機場公司（Airports of Thailand PCL）總裁尼提奈（Nitinai Sirismatthakarn）說，公司轄下的4個機場包括蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、廊曼機場（Don Mueang）、普吉機場（Phuket and）和清邁機場（Chiang Mai）已安裝紅外線溫度掃描機。

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，武漢市衛生健康委員會網站發布通報表示，至5日8時符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例；未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

新加坡4日獲報1例肺炎個案，是曾造訪武漢的3歲中國籍女童，初步驗出呼吸道融合病毒，屬一般的感冒病毒，其餘病原體仍在檢驗中。（編輯：郭中翰）1090106

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