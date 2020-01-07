印度官員指投資取消 鴻海：錯誤不實說法

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度馬哈拉什特拉省工業廳長德賽昨天表示，鴻海原先承諾在馬省的50億美元投資設廠計畫，因與蘋果的內部分歧已被取消。鴻海對此回應表示，這是錯誤不實的說法。

鴻海今天發布聲明表示，媒體報導集團與客戶在印度設廠意見不同，這是錯誤不實的說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。

綜合印度人報（The Hindu）等印度媒體今天報導，德賽（Subhash Desai）指出， 鴻海2015年與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）簽署合作諒解備忘錄，承諾在馬省投資50億美元（約新台幣1500億餘元）。

他說，由於鴻海與蘋果間的「內部糾紛」，鴻海在馬省的上述投資承諾將不會兌現，未來也不會兌現。

德賽又補充說，由於全球經濟情勢、競爭對手的表現更好，加上鴻海與蘋果公司的內部分歧，讓鴻海無法搶先展開在馬省的投資。

他表示，鴻海已取得靠近新孟買（Navi Mumbai）的土地，以建立初期生產設施。但似乎有許多因素導致鴻海撤出馬省。

印度媒體先前報導，鴻海已在馬哈拉什特拉省的特布黑（Turbhe）租賃2座工業用廠房，租期5年，占地約20萬平方呎（約5620坪）。

馬省與鴻海2015年簽署諒解備忘錄，之後建議在特布黑設廠生產手機，過程中因產權負擔等問題，導致計畫擱置。不過，最終雙方還是敲定了投資。（編輯：周永捷）1090107