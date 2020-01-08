進口減少 美去年11月貿易逆差創3年新低

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國商務部今天出爐的報告顯示，由於原油、電腦和工業用品進口量大幅減少，美國貿易逆差降幅去年11月持續縮小，創下3年來新低。

若美國貿易逆差持續減少，去年將會是美國6年來年度貿易逆差首度減少的一年，可能反映出美中貿易戰衝突和全球經濟遲緩對國際貿易造成的打擊。

降低貿易逆差一直是美國總統川普強勢貿易政策的首要目標，但逆差是否會持續縮小仍是未知數。

逆差縮小有助提升去年最後幾個月的國內生產毛額（GDP）成長，但進口減少不見得是個好現象，因為這也可能代表著國內經濟疲弱。

根據商務部數據，貿易逆差去年11月下降8.2%到431億美元，低於經濟學家的預測，也是2016年10月以來最低點。

由於美國對外採購手機、藝術品、民航飛機和電腦數量減少，去年11月進口額減少1.7%至2517億美元，為2年多來新低。

因應通貨膨脹和季節性變化因素調整的原油進口量，則創下1994年有紀錄以來新低，反映出國內原油供給量增加。美國近年已逐漸轉變為全球最大原油生產國。

汽車和零件進口額則逆勢增長11億美元。

由於美國鑽油及油田設備、珠寶及寶石、汽車和飛機發動機輸出增加，出口額雖增加0.7%來到2086億美元，但仍不足以彌補進口額減少的缺口。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1090108