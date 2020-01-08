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武漢肺炎疫情延燒
中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局12月31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；武漢衛生健康委員會1月5日通報患者共59例，並排除SARS等已知傳染病。
武漢肺炎疫情延燒
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武漢肺炎疫情延燒7/13

南韓首起不明原因肺炎疑似例 患者為中國籍女子

最新更新：2020/01/08 18:53

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓疾病管理本部今天表示，南韓境內出現首起「不明原因肺炎」疑似病例，患者為一名中國籍女子。

韓聯社報導，這名中國籍女子曾於去年12月13至17日前往中國武漢市出差。她目前被送往盆唐首爾大學醫院接受隔離治療，健康狀況良好。

初步流行病學調查結果顯示，這名女子在武漢期間並未前往爆發肺炎的華南海鮮批發市場，也不曾接觸野生動物。

報導指出，這名女子從武漢返回韓國後，12月26日再度前往廈門出差，並於30日返韓。

她於31日出現咳嗽和喉嚨腫痛症狀，今年1月2至3日又出現咳嗽、發燒和盜汗現象。報導稱，當時就醫診斷為感冒，胸部X光檢查結果正常。

這名患者6日前往京畿道東灘聖心醫院再度接受胸部X光檢查，結果仍為正常，季節流感檢測也呈陰性。

報導稱，但她於7日就醫時被診斷罹患肺炎，院方並向南韓疾病管理本部通報為疑似病例。

報導指出，南韓疾病管理本部目前正在調查確切病因，並針對偕同這名患者出差的同事，及曾接觸過她的人員進行調查。

這起病例所在地的保健站將持續監測接觸人員的發病情況。京畿道保健環境研究院近日也對這名患者進行9種呼吸道病毒感染檢測，結果均呈陰性。

報導表示，根據中國衛生當局發布的相關聲明，「不明原因肺炎」迄今尚無明顯的人傳人證據，也無醫護人員被感染案例。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090108

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