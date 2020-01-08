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韓國不明原因肺炎疑似病例 中國女患者曾去武漢

最新更新：2020/01/08 18:45

（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）韓國疾病管理本部今天表示，韓國國內出現首例「不明原因肺炎」疑似病例，患者為曾出差至武漢的中國籍女性。

南韓聯合新聞通訊社指出，這名患者去年12月13日到17日，與一名同事去武漢出差。目前，患者已被移送至京畿道盆唐國立首爾大學醫院隔離治療和檢查，健康狀況良好。

根據初步流行病學調查結果顯示，患者在武漢期間並未前往爆發肺炎疫情的華南海鮮批發市場，也不曾接觸過野生動物。

疾病管理本部正在調查確切病因，並對與患者一同出差的同事及其接觸人員進行調查。病例地區各保健站將繼續監測接觸者的發病情況。京畿道保健環境研究院近日對患者進行9種呼吸道病毒感染檢測結果均呈陰性。

根據中國衛生部門發布的有關聲明，「不明原因肺炎」迄今尚無明顯的人與人之間傳播的證據，也沒有醫護人員被感染的情況。

疾病管理本部今天開會決定，根據中方發布的聲明，韓國將維持這項疾病預警級別「關注」不變，同時也將加大防範力度，包括向醫療機構提供從武漢入境的人員資訊，向出境人員分發安全提示單等。（編輯：陳永昌）1090108

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