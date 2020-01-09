戈恩棄保潛逃後首場記者會 痛批日本司法不公

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日產前董事長戈恩去年底從日本棄保潛逃，今晚在黎巴嫩首都貝魯特舉行記者會，批評日本刑事司法制度未能遵守基本人權。這是他潛逃後首度召開記者會。

擁有黎巴嫩、法國等國籍的戈恩（Carlos Ghosn）因多項財務不當罪名，2018年11月在日本被捕，之後交保候審，去年12月30日棄保潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。

日前傳出戈恩有可能是2019年12月29日從日本關西機場搭乘私人飛機，先飛往土耳其伊斯坦堡，再換乘另一架私人飛機，於30日入境黎巴嫩。

日本放送協會（NHK）報導，戈恩於台灣時間今晚9時在貝魯特召開記者會時，批評日本的司法制度違反基本人權原則。戈恩並沒說明他潛逃過程。這場記者會有多國媒體約100名記者前來採訪。

戈恩在記者會一開始說：「我被剝奪話語權已逾400天，我期盼這一天到來，為了我的清白，我一路奮鬥過來。」

針對被起訴內容，戈恩主張起訴內容毫無根據，由日產支付的資金都是正當運用。

戈恩批評日本的司法制度指出：「今天我就是要讓違反基本人權原則的日本司法制度見光。」

他舉例說，像是他長期遭羈押、檢察單位偵訊他時，不讓他的律師在場。此外，檢察單位長時間禁止他與妻子接觸。

許多媒體很想知道戈恩如何從日本逃脫，戈恩在記者會上說：「大家很關心我是如何從日本逃出的，但我不打算說這件事。我不是從正義逃離，而是從不正義逃離。」

戈恩表示，自己想推動日產與法國雷諾進行經營統合（合併），因此才遭到排除。他言及自己被逮捕、起訴的背後有那些人士涉入。這些人包括日產前社長西川廣人、擔任法務的外國籍專務董事、以及經濟產業省（相當於經濟部）出身的外部董事等人。

戈恩說，因為考慮到與黎巴嫩政府的關係，所以他不想透露日本政府相關人士的姓名。

日本讀賣新聞報導，穿著深色西裝打著粉紅色領帶的戈恩在記者會上說：「對我而言，這是很重要的一天，我期盼這一天來臨已久。」

戈恩於2018年11月19日因在有價證券報告上短報主管薪酬遭東京地檢特搜部逮捕，到2019年3月首度獲保釋之間，被羈押108天。

他表示，檢察官告訴他，如果他不從實招來的話，情況會更糟，他家人也會被追究，這使得他感到很絕望。

戈恩說：「日本的刑事司法不公平，我不應該被逮捕、羈押。我的家人所嘗到的痛苦難以想像。」

報導又說，針對戈恩的批判，日本的法務檢察當局一直費心說明搜查具正當性。戈恩被逮捕不久後，有海外媒體批評「羈押期過長」、「人質司法」等，但日本法務檢察當局表示，法院的審理一切都適切。

戈恩棄保潛逃後，本月5日東京地檢次席檢察官齋藤隆博說明，日本司法制度是法院根據證據，嚴密判斷被告是否有罪，而且被告戈恩也能自由與辯護律師聯絡，他身為被告的權利充分受到保障。

東京地檢特搜部於本月7日，以涉嫌偽證為由對戈恩的妻子卡洛（Carole Ghosn）取得逮捕令。

戈恩對於他無法與妻子見面一事感到強烈不滿。為此，東京地檢特搜部副部長市川宏罕見對媒體做說明表示，戈恩的妻子有隱滅證據的嫌疑，因此禁止戈恩與其妻接觸具有正當性。（編輯：劉學源）1090108