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貿易投資復甦不如預期 世銀下修全球經濟成長預測

最新更新：2020/01/09 12:14

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）世界銀行今天公布，略微下修2019年與2020年全球經濟成長預測各0.2個百分點，主因貿易與投資復甦不如預期，不過，2019年經濟成長疲軟已到谷底，預見2020年些微好轉。

世界銀行（World Bank）表示，自10年前金融危機發生以來，2019年是經濟擴張程度最疲軟的一年，2020年預料略有改善，但面對貿易與地緣政治上的不確定性仍顯脆弱。

世銀在最新的「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告中，下修兩個年度的全球經濟成長預測各0.2個百分點，預測2019年成長2.4%，而2020年增加2.5%。

世銀首席經濟預測專家高斯（Ayhan Kose）說：「由2018年開始經濟成長放緩，重創全球活動、貿易與投資，特別是去年。此一全球成長最疲軟階段也將結束…我們的確預期未來會好轉，但整體而言，預見一個微弱成長的未來。」

世銀這項最新預測，也將美中第一階段貿易協議納入考量。

高斯說，關稅稅率降低，對貿易影響「相當小」，主要是預期美中貿易協議可加強商業信心與擴大投資展望，有助於重新啟動貿易成長。

世銀說，預期2020年全球貿易成長會些微好轉，由2019年成長1.4%攀升至1.9%。

2019年貿易成長率是金融危機以來最低。根據世銀數據，自2010年以來，全球平均貿易年成長率都維持在5%。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090109

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