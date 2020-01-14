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美中戰略競爭 創投基金雙向投資急速降溫

最新更新：2020/01/14 10:45

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美中貿易戰開打後，兩國經濟脫鉤跡象深受矚目。最新報告指出，隨著政策與經貿摩擦日益嚴重，美中創業投資基金雙向投資近兩年急速降溫，去年總值不到60億美元。

美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）及非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）今天發表研究報告，回顧2000年至2019年美中總值660億美元、近5000筆創投基金交易趨勢，發現雙向投資從2018年上半年起銳減。

報告寫道，過去美方認為中國終將擁抱自由市場原則，如今則預期兩國將處於長期系統性競爭。美國為此重新評估自身利益與政策，除關注外商直接投資（FDI）外，也更加留意科技公司草創期仰賴的創投基金融資等其他資本流動形式。

2018年第2季，美國創投基金在中國投資逾110億美元，創歷史新高；之後大幅下滑，2019年估計不到40億美元，創2014年以來新低。中國科技業陷入重整，美國政界以放大鏡檢視美企對中國科技業曝險與活動情況，都導致投資銳減。

與此同時，中國創投基金在美國投資也大幅減少，2018年第1季顛峰時總額近17億美元，2019年估計只剩20億美元。中國科技市場動盪之外，美中政治關係緊張、美方加強投資審查與出口管制也是重要因素。

美國創投基金投資對中國科技業發展極為關鍵。從2000年到2019年上半年，中國新創公司募資3000億美元左右，美國管理的基金與投資者估計挹注470億美元，貢獻率達16%。

報告指出，中國廠商崛起後產生威脅，美國政界近年加強關注，都使美國創投基金在中國投資發揮的作用日益縮減。

中國創投基金對美國科技業融資發揮的作用則有限。從2000年到2019年上半年，美國新創公司募資約1兆美元，中方估計貢獻150億美元，比例不到2%。中國創投基金2014年後在美國投資迅速增加，但2018年攀上顛峰後急速下滑。

中國近年加強資本管制、推動金融去槓桿並調整產業政策，都增加中國創投基金對外投資面臨的變數。在美中科技競爭白熱化的背景下，美國加強投資審查與技術出口管制，使中國創投基金未來在美國投資遭遇更多不利因素。

自2017年以來，美中關係出現巨變，從數十年來的接觸轉向戰略競爭，深刻影響兩國貿易、跨境資本流動和經濟關係其他所有面向。報告指出，美中決策人士今年所做的關鍵政策決定，將攸關兩國創投基金雙向流動前景及兩國整體關係走向。（編輯：高照芬）1090114

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