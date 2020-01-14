美中初步協議 傳北京將擴大採購2.4兆美製產品

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美中明天將簽署第一階段貿易協議。根據一名聽過簡報的消息人士，中國承諾未來兩年將向美國擴大採購近800億美元（新台幣2.4兆元）的製造業產品，外加逾500億美元能源產品。

不過，由於中國承諾增購製造業產品的數量相當驚人，也引發是否能夠實現的質疑。雖然第一階段貿易協議中有重要的執行條款，許多經濟學家和專家都懷疑內容能否付諸實行。

消息人士告訴路透社，未來兩年，北京也將加強採購大約350億美元的美國服務，使得對中國罕見享有貿易順差的美國服務業同樣能受惠。

消息人士還說，第一階段協議也要求中國採購美國農產品的金額，未來兩年應增加大約320億美元，或一年160億美元左右。

若與2017年美國對中國出口240億美元農產品的基準合併計算，總額就接近美國總統川普宣傳的400億美元年度目標。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）國際事務部門主管薄邁倫（Myron Brilliant）昨天在北京向記者證實，協議包含中國採購的農產品須較2017年增加320億美元。

分析師和貿易商雖認為中國尚有增購農產品的空間，但也懷疑中方是否真能吸收這麼大的數量。他們表示，中國若如此仰賴美國提供農產品，可能面臨價格和供應遭操控的風險。

川普與中國國務院副總理劉鶴15日在白宮簽署協議時，上述金額預料將於儀式上宣布。

另兩名熟悉第一階段協議的消息人士，同意協議內容大致如上所述，但未提供確切金額。路透社未能立即連繫上美國貿易代表署（USTR）要求置評。

與最近進口量相比，中國擴大採購的美國製造業產品可說增幅龐大。

其中一名消息人士說，中國擬擴大採購的800億美元製造業產品，包括美國汽車、汽車零件、飛機、農業機具、醫療設備與半導體等項目，但他未點名特定供應商。

其中飛機項目可能嘉惠美國最大出口商波音公司（Boeing Co），這家飛機製造商過去兩年幾無來自中國的新訂單。而且波音銷量最好的737 MAX型飛機在2018、2019年兩場奪命墜機事故後停飛至今，股價與收入大跌。若中國擴大採購，不啻為一劑強心針。

但提供上述數字的消息人士對於北京就製造業產品所做的承諾心存懷疑，因為第一階段貿易協議並未處理任何非關稅壁壘，其中包括採購規範、產品標準與中國補貼國有企業等層面。這些非關稅壁壘已讓美國產品難以進入中國市場好幾十年。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090114