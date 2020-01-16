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美國環團告川普政府 不滿未考量台塑建廠風險

最新更新：2020/01/16 09:48

（中央社紐奧良15日綜合外電報導）美國環保團體及社區組織今天控告川普政府，抗議發放環境許可讓台灣塑膠公司在南部路易斯安那州建造塑膠廠區；根據計畫，這項建案規模達94億美元（約新台幣2837億元）。

美聯社報導，這起向華盛頓聯邦法院提起的訴訟指控美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）未公開這項建廠計畫對環境造成的傷害及對公眾的健康風險，也未適當考量台灣塑膠公司給環境帶來的損害。

陸軍工兵署紐奧良辦公室發言人波耶特（Ricky Boyett）對此僅表示，無法評論處理中的訴訟案；美國司法部發言人洪巴克（Wyn Hornbuckle）則說，司法部正在檢視此案。

位於紐奧良的環保團體「健康灣」（Healthy Gulf）是原告團體之一，執行主任沙爾托（Cyn Sarthou）在新聞稿中表示：「陸軍工兵署正加速發放許可給台塑，這家公司2019年因傾倒數十億顆塑膠粒到德州水道及墨西哥灣沿岸水域而被認定有罪，這完全令人無法接受。」

沙爾托說，路易斯安那州至少應該「取得台塑對民生用水、空氣、排水和社區潛在影響的全面分析」。

根據訴訟文書，「健康灣」及其他團體成員擔心破壞濕地會傷害野生生物，讓鄰近地區面對洪澇更加脆弱；也擔心有毒排放物有害健康和環境，和貨車和駁船往來頻繁，會增加噪音、汙染及危險發生的機率。

訴訟文書提到，德州法官稱呼台塑在當地的工廠為「連續犯」；此外，聯邦文件顯示另一座在路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）的台塑廠房自2009年起每季都違反「清淨空氣法」（Clean Air Act）。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）律師傑佛斯（Emily Jeffers）在電郵中表示，這項建廠計畫可能牽連將近25公頃濕地。這個非營利組織也是原告之一。

報導提到，建廠許可將容許工廠每年製造725公噸有害的空氣汙染物，但台塑要求再加倍。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1090116

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