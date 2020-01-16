菲律賓小兒麻痺疫情攀升 大馬尼拉出現首起病例

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓衛生部今天宣布，菲國小兒麻痺病例增加到16例，患者包括大馬尼拉奎松市一名3歲男童。這是小兒麻痺疫情在菲國絕跡19年來，大馬尼拉首度出現小兒麻痺患者。

世界衛生組織（WHO）於2000年宣布小兒麻痺在菲律賓絕跡，但菲律賓於去年9月再度傳出小兒麻痺（脊髓灰質炎）疫情。

菲律賓衛生部今天發布新聞稿表示，菲國新增4起小兒麻痺病例，包括馬吉丹奧省（Maguindanao）2歲及3歲男童、蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）2歲男童和奎松市（Quezon）3歲男童。

馬吉丹奧省和蘇丹古達拉省都位於菲國南部民答那峨島，大馬尼拉奎松市則位於菲國北部呂宋島。

菲律賓「熱帶醫藥研究所」（RITM）表示，患者出現發燒、腹瀉、肌肉痛和四肢無力等症狀。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）敦促父母帶5歲以下孩童前往接種小兒麻痺疫苗。

菲律賓衛生部也敦促所有衛生機構加強監測、回報急性無力肢體麻痺（AFP）病例。

杜克說，衛生部和各地方政府將繼續合力打擊小兒麻痺疫情。唯有所有衛生機構達成監測指標，每一輪巡迴接種都確保所有目標群體已接種疫苗，才能阻止疫情擴散。（編輯：陳惠珍）1090116