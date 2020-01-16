土耳其審慎降息75基點 貨幣刺激可能步入尾聲

（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）土耳其中央銀行今天調降政策利率75個基點，為去年7月進入寬鬆週期以來降息幅度最小的一次，暗示於經濟擺脫衰退、邁向復甦之際，貨幣刺激措施已步入尾聲。

土耳其中央銀行（CBRT）貨幣政策委員會今天召開今年首次定期會議，將基準利率從12%降為11.25%。這是CBRT連續第5度降息，也是土耳期進入寬鬆週期以來降息幅度最小的一次。

彭博在決策前就CBRT可能降息幅度對經濟學家所作調查的中位數為75個基點，CBRT今天決策符合預期。

自稱「利率敵人」的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）希望借貸成本降低，以加速經濟成長。他認為CBRT前總裁切亭卡亞（Murat Cetinkaya）無法配合政府支持經濟成長的策略，因而於去年7月6日將切亭卡亞撤換，改由烏伊薩爾（Murat Uysal）接替。

新總裁烏伊薩爾上任半年左右期間，就將政策利率「對半砍」，從24%降為12%。

CBRT今天在聲明指出：「考量影響通膨展望的所有因素，委員會決定審慎調降政策利率...對當前政策利率的態度仍然符合預期通膨減緩的趨勢」。

艾爾段認為「高利率引發高通膨」，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。

艾爾段已多次表示土耳其的政策利率今年將會低於10%。土耳其政府將2020年至2022年經濟成長目標上修為5%，仰賴較低借貸成本來增強提振經濟的效果。（編輯：陳永昌）1090116