中美協議若未落實 劉鶴：磋商解決避免矛盾升級

（中央社台北17日電）中美15日簽署第一階段貿易協議，被問及若協議未能落實，是否會有懲罰時，中國國務院副總理劉鶴說，雙方會透過磋商探討解決問題的建設性方案，力爭避免矛盾升級。

中美全面經濟對話中方談判代表人劉鶴美東時間15日中午，在美國華府向部分中國媒體說明協議簽署情況並回答記者提問。

中新網報導，被問到中方對啟動第二階段貿易協議磋商有何考量，劉鶴說，對於當前的中美經貿關係，落實好協議、妥善解決雙方核心關切，就是一個良好的開端。他並表示，當務之急是推動已簽署協議順利落地。

財新網報導，劉鶴說，中美雙方建立評估和爭端解決安排的根本目的，就是要確保協議能夠得到雙方有效落實。

被問到若出現協議未能落實的情況，是否會有懲罰時，劉鶴表示，雙方約定將秉承相互尊重、平等協商的精神，通過磋商共同探討解決問題的建設性方案，力爭避免矛盾升級，維護中美經貿關係的穩定發展。

昨天公布的中美貿易協議全文，第7章為「雙邊評估和爭端解決」。

其中表示，雙方將建立由高層參與的「貿易框架小組」和負責日常工作的「雙邊評估和爭端解決辦公室」，後者由指定的副部長和副貿易代表作為代表，辦公室接受任何一方提交與協議履行相關的申訴，並嘗試透過磋商解決爭端。

申訴提出後，由被申訴方評估，然後指定官員啟動磋商。如果未能解決，問題可提交至中國指定的副部長和美國指定的副貿易代表處理、再升級至中國國務院分管副總理和美國貿易代表處理。

如果雙方未能達成共識，申訴方出於防止局勢升級、維護正常雙邊貿易關係的目的，可能求助於採取行動，包括停止其在此協議下的某一義務，或採取其認為適當的、以相稱的方式實施的補救措施。

被申訴方則可在上述行動生效日前，啟動中國國務院分管副總理和美國貿易代表之間的緊急會議。

如果被申訴方認為申訴方採取的行動是基於善意，就不會採取反制措施，否則會挑戰相關行動。

如被申訴方認為申訴方的行動基於惡意，其救濟手段是向申訴方提交書面通知退出此協議。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090117