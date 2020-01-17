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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
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2019新型冠狀病毒疫情延燒1/33

泰國證實第2起武漢肺炎病例 疫情暫無爆發之虞

最新更新：2020/01/17 16:01
泰國17日證實發現第2起2019新型冠狀病毒肺炎病例。圖為爆發新型冠狀病毒肺炎的武漢華南海鮮批發市場。（檔案照片／中新社提供）
泰國17日證實發現第2起2019新型冠狀病毒肺炎病例。圖為爆發新型冠狀病毒肺炎的武漢華南海鮮批發市場。（檔案照片／中新社提供）

（中央社曼谷17日綜合外電報導）泰國今天證實發現第2起2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例。隨著農曆新年假期即將到來，泰國當局加強對中國旅客的檢疫措施。

路透社報導，泰國公共衛生部常任秘書蘇康（Sukhum Karnchanapimai）表示，這名74歲中國籍婦人自13日抵達泰國後就遭到隔離，後來證實感染2019新型冠狀病毒肺炎。

他還說，這名婦人來自中國武漢，當地已經傳出41起肺炎病例，可能與這種新型冠狀病毒有關；2名患者已經死亡。

蘇康也說，泰國目前並沒有爆發疫情，呼籲民眾保持冷靜。

冠狀病毒家族成員繁多，從普通感冒到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等各種感染都是冠狀病毒所引起。

泰國13日證實一名61歲中國籍婦女體內帶有這種冠狀病毒株，是中國以外地區發現的首起病例。

隨後，日本也於昨天通報首宗新型冠狀病毒肺炎案例，這名患病的中國籍男子是從武漢返回日本。

世界衛生組織（WHO）曾表示武漢病毒可能會擴散，已經對全球醫院提出警告。

農曆春節下週即將到來，屆時預計將有近百萬中國籍旅客前來泰國，泰國當局持續保持高度警戒。

公共衛生部已經針對蘇凡納布（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueng）、清邁（Chiang Mai）和普吉（Phuket）這4座每天都有來自武漢例行航班的機場，以及有來自武漢包機的所有機場加強監控。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1090117

泰國17日證實發現第2起2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例。（中央社製圖）
泰國17日證實發現第2起2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例。（中央社製圖）
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