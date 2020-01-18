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賀蔡英文連任 法國會友台小組讚揚民主生命力

最新更新：2020/01/18 01:13

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）63名法國議員組成的國民議會友台小組15日發出新聞稿，恭賀蔡英文總統以破記錄的817萬票當選連任。友台小組表示，儘管面對威脅，台灣仍展現出民主、蓬勃和成熟的生命力。

新聞稿表示友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）已向蔡總統的第2個4年任期表達祝賀與鼓勵。

文中特別引述蔡總統國際記者會致詞的內容，「這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會，能夠看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同；並且在國際參與上，給予台灣公平的對待」。

友台小組同時也恭賀透過開放和民主競選程序脫穎而出的113名新科和連任立法委員。

新聞稿指出，友台小組成員希望能繼續和台灣當選者合作，以深化法國和台灣之間的政治、經濟、文化和人文關係。

文中也提到台灣今年75%的投票率比2016年高了8%，顯現出台灣人對民主、法治國家和人權的重視。

最後，友台小組對於台灣選舉給予相當正面評價。新聞稿說，面對干涉企圖，以及香港等地渴望自由和自決的發聲，台灣展現出民主、蓬勃和成熟的生命力。透過比威脅和恫嚇更為有力的民主，台灣選民能自由選擇他們的未來。（編輯：徐睿承）1090118

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