飛雅特克萊斯勒擬與鴻海組合資企業 開發電動車

（中央社米蘭17日綜合外電報導）飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）今天表示，正在與台灣公司鴻海協商開發和製造電動車。

飛雅特克萊斯勒和法國的寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot）正在進行合併，中國的東風汽車擁有寶獅雪鐵龍集團12%股權。飛雅特克萊斯勒和寶獅雪鐵龍集團的電動車開發腳步落後，都在全球最大汽車市場中國面臨銷售困境。

目前還不清楚飛雅特克萊斯勒與鴻海的合資企業計畫，會對飛雅特克萊斯勒和寶獅雪鐵龍集團的合併有什麼影響。這樁合併案預期明年會完成。

如果飛雅特克萊斯勒與鴻海達成協議，他們組成的合資企業首先會把注意力放在中國市場。中國為電動車最大市場，去年共賣出120萬輛車，占全球銷量的一半。

飛雅特克萊斯勒在聲明中表示：「此合作計畫…將讓雙方能夠將工程和製造與行動軟體技術結合，聚焦在日益成長的電動車市場。」

飛雅特克萊斯勒表示，雙方協商目標是在「未來幾個月內」達成具約束力的協議。

世界各地的製車商紛紛宣布進行一系列電動車結盟，共同承擔飆漲的技術開發成本。

通用汽車公司（General Motors Co.）和豐田汽車等製車商都與中國企業合組電動車合資企業，以利用中國企業低成本製造汽車經驗的優勢。

中國政府推出積分制度鼓勵製車商賣電動車，促使電動車品牌百花齊放。但產業分析師預期，由於開發成本高，造成許多電動車公司合併求生存。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1090118