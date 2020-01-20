新北美貿易協定上路 墨西哥深化與中國經濟關係

（中央社墨西哥市19日綜合外電報導）墨國副外交部長希德（Jesus Seade）表示，美國國會通過新版「美墨加貿易協定」（USMCA）之後，墨西哥應該採取行動加深與中國的經濟關係。

負責墨國與北美貿易談判的希德（Jesus Seade）表示，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的6年任期已進入第2年，如何促進墨國與中國經濟關係是很重要的。

上週美國聯邦參議院批准了美墨加貿易協定，這項協定是依照總統川普指示進行，用以取代1994年的北美自由貿易協定（NAFTA）。預期加拿大國會也很快就會批准。

希德今天接近午夜時分推文表示，墨西哥應採取行動利用中國可能提供的投資。他提到，隨著美墨加貿易協定過關，墨西哥對中國的吸引力將有「極大成長」。

路透社報導，在美國國會通過「美墨加貿易協定」（USMCA）後，一些亞洲企業幾乎不浪費時間立即承諾投資墨西哥。

隔天，日本汽車製造商豐田（Toyota Motor Corp）表示，中型皮卡車Tacoma的生產線將由美國移往墨西哥。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1090120