全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

（中央社倫敦20日綜合外電報導）非營利組織「碳揭露專案」今天公布，2019年在對抗氣候變遷行動和透明度上表現最佳的全球企業名單，共有179家企業獲評A級，台灣有日月光、矽品、台灣大哥大和光寶等企業入列。

「碳揭露專案」（CDP）表示，去年共接獲全球8400家企業提交氣候相關行動及對全球暖化風險認知的資料，隨後再依各企業設定減碳目標的積極度和達成率，以及揭露自身行動的透明度，來進行評比，分別列入A到D級。

最後僅2%的企業進入A級名單，其中包括美國科技業巨擘谷歌（Google）母公司Alphabet、蘋果（Apple Inc.）和微軟（Microsoft），美國車廠福特（Ford）和日本的豐田（Toyota），日本和南韓電子消費品大廠索尼（Sony）和樂金（LG），以及美國和法國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）和家樂福（Carrefour）。

若以地區看，在179家A級企業當中，歐洲占85家居冠，其次亞洲占51家，另有36家來自北美。若以單一國家看，日本共有38家企業入列，首度在名單稱霸冠軍；其次是美國的35家和法國的22家。

「碳揭露專案」北美部總裁薩達（Bruno Sarda）受訪時表示：「我們需要全球企業界一同發出更大聲音，來承諾採取氣候行動。」

「碳揭露專案」歐洲部常務董事特比（Steven Tebbe）也在聲明中說：「在今日的經濟環境，採取領先的氣候行動，是門好生意。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090121