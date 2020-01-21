美中科技鴻溝加深 美國半導體業處境尷尬

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美中貿易戰促使兩國經濟脫鉤，雙方戰略競爭引發的科技戰愈演愈烈。華府以切斷零件供貨等手段圍堵中國電信設備巨擘華為技術公司，美國半導體廠商淪為夾心餅乾，處境尷尬。

美中上週在華府簽署首階段貿易協議，貿易戰開打18個月後暫告緩和。這份協議涵蓋中國增購美國貨品與服務、加強保護商業機密、中國拓寬市場准入、避免操縱匯率等內容，未提及2019年5月遭美方列入出口管制黑名單的華為。

曾在美國國務院、商務部和貿易代表署（USTR）任職的謝安敏（Amy Celico）去年11月預言，華為不會包含在美中短期貿易協議中。

她當時在美國智庫外交關係協會（CFR）一場座談會上表示，華為涉及美中更廣泛的科技競爭，美國政府將持續以國家安全為由，加強管制技術出口、對中國企業投資設限，這場雙方各自設法限制技術整合的較勁不會因為貿易戰止息而結束。

冰凍三尺，非一日之寒，美中科技競爭不是美國總統川普上任後才爆發，雙方漸行漸遠早有跡可循，涉及中國言論審查的網路搜尋與社群媒體就是例證之一。

約10年前，Google（谷歌）不願配合中國過濾搜尋結果的政策，宣布退出中國網路搜尋市場；臉書（Facebook）於2009年7月新疆騷亂後遭北京當局封鎖，嘗試重返中國市場多年都未成功。與此同時，百度躍居中國網路搜尋霸主，微信則成為中國網民聯繫與行動支付的主要管道。

2012年，中國電信業引發的國安疑慮浮上檯面。美國國會當年的調查報告表示，北京可能利用華為與中興通訊設備監控或發動網路攻擊，兩家公司雖否認相關指控，在美國生意仍大受影響。

華為雖在美國踢到鐵板，但深耕其他市場成果豐碩，且在第5代行動通訊技術（5G）開發上居領先地位。美中貿易戰爆發後，華府將國安與科技層面的箭靶鎖定電信業，積極遊說盟邦，禁止華為和其他中國廠商參與關鍵通訊基礎建設。

社群媒體是另一戰場。去年11月，美國政府以國安為由，調查中國短影音平台TikTok（抖音）母公司2017年收購美國社群媒體業者Musical.ly的交易案。

「華爾街日報」分析，美中首階段貿易協議或許能減輕短期經濟憂慮，但兩國對彼此極不信任，未來10年科技鴻溝只會不斷加深，所有重要技術都將形成互斥的兩套系統。

報導說，美方擔心的不只是監控、網路安全、個資淪為勒索工具，而是美國在人工智慧等新興技術開發與應用的競賽中逐漸輸給中國。面對美國從供應鏈下手圍堵，中國正加速推進自主發展，期望達成不用美國零件也能製造半導體及消費性電子產品的目標。

美國半導體業在此競爭格局下處境尷尬。2018年，美國對中國出口約70億美元晶片，遠高於從中國進口的晶片總值。

長期研究中國高科技產業的諮詢公司國際商業策略（IBS）執行長瓊斯（Handel Jones）表示，美中科技分歧令美國半導體廠商格外憂心，隨著中國廠商實力增強，美國廠商分到的餅只會愈來愈小。

中國晶片市場龐大，但官方努力扶植半導體業，也令美國廠商備受威脅。

美國記憶體晶片大廠美光科技公司（Micron）2015年曾回絕中國清華紫光集團收購，並指控福建省晉華集成電路（積體電路）公司2016年與台灣聯華電子聯手，竊取美光商業機密。美國商務部2018年以國安為由，將福建晉華列入出口管制黑名單。

「紐約時報」報導，美中首階段貿易協議包含意在保護美國技術與商業機密的條文，讓業者有權以竊密指控挑戰中國，應能讓美光這類廠商更容易在中國營運。

但報導指出，川普激進的貿易政策加快美中科技軍備競賽，使美光這類廠商在兩國經濟日漸脫鉤之際面臨愈來愈多風險。中國力圖實現科技自主化，川普政府又亟欲限制美國科技產品外銷中國，最終恐會傷害川普一開始想要保護的業者。（編輯：郭中翰）1090121