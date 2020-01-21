新型冠狀病毒疫情拉警報 日本全面戒備

（中央社記者楊明珠東京21日專電）為防止2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）入侵，日本首相安倍晉三今天與相關閣僚會議決定因應方針。因農曆春節期間會有大批中國人訪日，日本政府正加強邊境管制。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相安倍晉三今天在首相官邸（行政中心）召開相關閣僚會議，決定因應防止新型冠狀病毒入侵的方針。

根據這項方針，對於從新型冠狀病毒傳染風險高的地區入境的人士或返國人士，須徹底在檢疫所確認健康狀態等，做好邊境管制。如果是在醫療機關被確認疑似感染新型冠狀病毒，須在國立感染症（傳染病）研究所接受檢查，同時也要徹底掌握與感染者有較為近距離接觸者的情況。

日本政府的這項因應方針指出，將盡可能的與各國、相關機關緊密合作，蒐集有關發生疫情國家的傳染狀況、世界衛生組織（WHO）、各國因應情況等的相關資訊，迅速且正確的提供資訊給人民知道，以確保人民能安心、安全。

安倍在會議表示，目前的狀況是新型冠狀病毒還沒確認是持續性的人傳人，但在中國感染患者持續增加，所以有必要更加提高警覺，務必做好有關疫病發生情況等資訊的蒐集。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會表示，根據上午政府決定的因應方針，將針對搭機從中國武漢入境日本的旅客發放健康詢問表，以加強做好邊境管制。

菅義偉表示，已建好防疫系統，日本全國醫療機關對於曾到過武漢，且罹患原因不明肺炎的患者都要確實掌握。

日本厚生勞動大臣加藤勝信在內閣會議後的例行記者會表示，22日世界衛生組織將召開緊急會議，日本將視會議結果做出判斷，以因應風險的變化，並與相關單位合作加強因應。

日本國土交通省今天上午召開臨時主管會議，國土交通大臣赤羽一嘉表示，將與厚生勞動省等相關省廳（部會）密切聯繫，徹底做好因應新型冠狀病毒的工作。

赤羽表示，為了防止疫情擴大，要求旅行社、航空公司等迅速提供資訊。此外，已下令相關部署以做好機場、港灣等設施的檢疫工作，將提供必要的支援。

日本政府觀光局統計顯示，2019年訪日的外籍觀光客以中國人最多，人數達959萬4300人，較2018年成長14.5%。其中，2019年有農曆春節連假的2月訪日中國人約72萬3600人。

國土交通省觀光廳表示，今年中國航線的冬季航班增班，所以預估24日到30日之間春節連假訪日的中國觀光客將比去年多。

中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），是第7種已知可感染人類的冠狀病毒。（編輯：陳惠珍）1090121