免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國研究團隊進行實驗室測試時，發現人體免疫系統存在一種可以殺死攝護腺癌、乳癌、肺癌和其他癌細胞的新方法。儘管這種療法尚未在病患身上測試，研究人員仍認為它潛力十足。

英國廣播公司（BBC）報導，人體血液裡的免疫T細胞能掃描人體，評估是否存在必須消滅的威脅。英國卡地夫大學（Cardiff University）科學家如今發現，一種T細胞能攻擊多種癌細胞。

研究刊登在「自然免疫學」（Nature Immunology）期刊。

研究人員修耶爾（Andrew Sewell）教授告訴BBC：「這種方法有機會能治療每一種病患。以前沒人認為有這種可能，但它提高存在『一體適用』癌症療法的可能性，也就是單一種T細胞可能具備摧毀人體許多不同癌症的能力。」

這種T細胞及其表面的「受體」在實驗室環境中，可以尋找並殺死包括肺癌、皮膚癌、血癌、大腸癌、乳癌、骨癌、攝護腺癌、卵巢癌、腎臟癌、子宮頸癌等多種癌細胞。最重要的是，正常人體組織不會遭受攻擊。目前科學家還在探索背後機制。

根據BBC，這種T細胞的受體會跟人體每個細胞表面都有的MR1分子相互作用。據信MR1分子能告訴免疫系統，某個癌細胞內部代謝異常。

其實T細胞癌症療法已經存在，而且癌症免疫療法的發展，已成為癌症治療領域最令人振奮的進展之一。

其中最著名的例子就是CAR-T。這是一種透過基因工程，讓病患T細胞尋找和摧毀癌細胞的「活藥物」。但這種療法僅對少數癌症有效，對於任何會形成實體腫瘤的癌症、而非如白血病般的血癌，仍難以取得成功。

針對卡地夫大學團隊的成果，瑞士巴塞爾大學（University of Basel）專家莫瑞（Lucia Mori）與德里貝羅（Gennaro De Libero）表示，這項研究具備「很大潛力」，但現階段要說它適用於所有癌症還太早。

然而他們也說：「對於這種新T細胞群體的免疫功能，以及可能運用T細胞受體（TCR）來進行腫瘤細胞治療，我們感到非常興奮。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090121