防武漢肺炎 北韓禁止外國遊客入境

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）韓聯社引述消息人士報導，為防止武漢肺炎疫情傳入，北韓今天起禁止外國遊客入境；北韓因長期受到國際制裁，治療及預防疾病水準較低，嚴控外國遊客入境是最有效的預防方式。

南韓聯合新聞通訊社引述消息人士分析，2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情之際，北韓曾停運平壤至北京航線，關閉新義州海關，得力於這些防控措施，北韓當時沒有受到SARS影響。

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），隨著疫情不斷擴散，北韓開始採取禁止外國遊客入境等多項防控措施。

韓聯社報導，據北京消息人士21日透露，北韓近日發來通知說，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情傳入境內，將暫禁中國遊客入境。

一家專營赴北韓旅遊的中國旅行社相關人士透露，北韓20日突然發來通知，表示因武漢肺炎蔓延，北韓決定無限期禁止中國遊客入境，直到研發出疫苗為止。

專門承辦北韓旅遊的青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）在官網發布消息說，北韓從1月22日起暫時禁止所有外國遊客入境。

北韓「勞動新聞」今天刊登有關新型冠狀病毒肺炎的文章，介紹中國境內疫情及應急措施。報導指出，為遏制疫情擴散，中國採取的主要防控措施包括加強農產品市場監督，監控野生動物，在機場和港灣對旅客進行體溫檢測等。

北韓保健省國家衛生檢閱院處長姜哲晉（音譯）21日接受北韓中央電視台採訪時表示，北韓正與世界衛生組織（WHO）保持密切合作，加強預防新型病毒宣傳工作，在全國範圍內積極展開防控工作。北韓有關部門還提醒居民外出時戴口罩，回家勤洗手，注意個人衛生和通風消毒。（編輯：林憬屏）1090122