南韓2019經濟成長2% 10年來最低

（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓中央銀行今天表示，2019年經濟成長2%，低於2018年成長2.7%，這是自2009年以來最糟表現，主要受創於美中貿易持續緊張，以及半導體市場疲軟。

成長走緩已對這個全球第12大經濟體形成挑戰，南韓經歷數十年的繁榮，被譽為「漢江奇蹟」，但如今受高等教育的年輕人苦苦找不到薪資好的工作，貧富不均引發的民怨升高。

南韓總統文在寅因爭議性經濟政策遭受批評，包括增加公共支出和推動「收入帶動經濟成長」的觀念。在此政策下，南韓3年內基本薪資已調升逾3成。反對者批評，用人成本上升，反而傷害到政府想要幫助的人。

南韓經濟倚賴外貿，央行韓國銀行聲明說，「由於半導體價格下滑等因素」，成長因此走緩。

在美中貿易爭端的壓力下，南韓2019年出口成長僅1.5%，低於2018年的3.5%，這是自2015年以來最小幅度的出口增長；進口則減少0.6%。

文在寅政府預計今年要提高公共支出9.1%，並在4月舉行國會大選前，也即今年首季要執行3成的政府基礎建設預算。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090122