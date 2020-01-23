日研究：液態膠水成分 有助提升癌症治療

（中央社東京23日綜合外電報導）日本研究團隊發現，在「硼中子捕獲治療」（BNCT）使用的硼化合物（BPA）中，加入液態膠水主要成分聚乙烯醇（PVA），能讓癌細胞更容易吸收藥劑，有助提升癌症治療效果。

日本時事通信社報導，這項成果已登刊在美國期刊「科學先端」（Science Advances）。

讓癌細胞吸收含有硼的藥劑，再用中子照射，讓硼產生的粒子殺死癌細胞的方式稱為「硼中子捕獲治療」（BNCT），東京工業大學等單位組成的研究團隊發現，如果把液態膠水主要成分加入硼藥劑，能大幅提升治療效果。

BNCT是注射在癌細胞容易吸收的胺基酸中加入硼所形成的化合物BPA，之後再以低能量的中子照射；被中子照射到的硼會釋放出高殺傷力的α粒子來殺死癌細胞。

日本朝日新聞報導，日本國內有近10個設施正在進行BNCT臨床試驗，由於對正常細胞的損害程度低，被期待可用作下一代的放射線治療方式。

不過，BPA容易從癌細胞流出，成了一大課題。研究團隊發現，如果將液態膠水主要成分的聚乙烯醇（PVA）加入BPA，就能讓癌細胞更容易吸收藥劑。

結果顯示，用這種方式可以讓進入癌細胞的BPA增加約3倍，也可拉長停留時間；研究團隊用大腸癌的老鼠進行試驗，發現癌細胞幾乎不會增長，「達到接近根治的程度」。

東京工業大學助理教授野本貴大說，只要在藥劑中加入PVA，可說易於製造，具高度實用性，希望能有助臨床應用。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090123