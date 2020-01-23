日2019貿易逆差1兆6438億日圓 連2年赤字

（中央社東京23日綜合外電報導）受到美中貿易戰等影響，日本2019年出口總額較2018年減少5.6%，出口總額減去進口總額的全年貿易收支，出現1兆6438億日圓（約新台幣4497億元）逆差，也是日本連續2年赤字。

日本放送協會（NHK）報導，日本財務省表示，去年一整年的出口總額為76兆9278億日圓，較2018年減少5.6%，連續3年減少。

影響主因除了美中貿易戰造成銷往中國的汽車零件及半導體製造裝置減少，銷往美國的汽車及日韓關係惡化造成銷往南韓的半導體製造裝置等都減少。

從出口國來看，對中國出口額為14兆6823億日圓，較2018年減少7.6%；對南韓出口額為5兆441億日圓，減少12.9%。

另外，去年一整年受到原油價格下跌影響，及原油、石油製品及液化天然氣使用量減少，進口總額為78兆5716億日圓，較2018年減少5%。

出口總額76兆9278億日圓減去進口總額78兆5716億日圓，日本去年一整年貿易收支呈現1兆6438億赤字。

同時發布的去年12月單月貿易收支，受到出口美國汽車等方面減少影響，呈現1525億日圓赤字，也是連續2個月赤字。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1090123