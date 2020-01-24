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世衛：武漢肺炎境外病例少 不宣告為國際緊急事態
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世衛：武漢肺炎境外病例少 不宣告為國際緊急事態

最新更新：2020/01/24 03:27

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）世界衛生組織（WHO）今晚拒絕將武漢肺炎宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，認為在中國境外病例很少，現在宣告為時過早，但敦促各國做好應對以防疫情擴散。

世衛緊急委員會在日內瓦當地晚間7時餘召開記者會，緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）表示，建議世衛秘書長譚德塞此時不要宣布2019新型冠狀病毒為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

胡辛說列席會議的成員意見分歧，反對做出宣告者認為，此時在中國境外病例很少，現在宣告為時過早，而且中國當局已採取措施遏止疫情。但緊急委員會敦促其他國家做好應對準備，以防疫情在全球擴散。

而譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則說，目前疫情在中國屬於緊急情況，但在全球尚未成為緊急情況。

世衛若對某項疾病宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，除將引起全球關注外，也將給予世衛權力對全球如何因應提出一系列措施。

今天世衛雖拒絕宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，但若疫情不斷擴散，世衛仍可能再度開會討論。

世衛22日召集的緊急委會議，並未決定宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，認為需要更多訊息判斷，因此今天在日內瓦時間中午再度開會。（編輯：徐崇哲）1090124

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