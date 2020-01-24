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武漢肺炎疫情擴散 泰國證實出現第5起病例

最新更新：2020/01/24 19:14
路透社報導，泰國公共衛生當局高層官員24日證實，泰國境內出現第5起武漢肺炎病例。圖為曼谷街景。（圖取自Pixabay圖庫）
路透社報導，泰國公共衛生當局高層官員24日證實，泰國境內出現第5起武漢肺炎病例。圖為曼谷街景。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社曼谷24日綜合外電報導）路透社報導，泰國公共衛生當局高層官員今天證實，泰國境內出現第5起武漢肺炎病例。這也是泰國第2起患者沒有在入境前於機場被查出感染的病例。

防疫資訊

泰國公共衛生部副部長沙帝（Satit Pitutacha）告訴路透社：「病患是一名來自（中國）武漢的33歲女性遊客。」這名女子在首都曼谷的拉察維蒂醫院（Rajavithi Hospital）接受隔離，情況已有所改善。

沙帝還說，這名女子1月21日抵達曼谷後，出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，因此前往一家私人醫院看診，接著在1月23日被轉往一間公立醫院。

世界衛生組織（WHO）已將武漢不明肺炎的病毒定名為「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）。

與這名病患同遊泰國的女兒經檢測後，2019新型冠狀病毒檢驗結果呈陰性反應。

目前武漢肺炎在中國境內已有800多起確診病例，並有26人喪命。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090124

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