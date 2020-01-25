武漢肺炎疫情升溫 澳洲確診病例增至4人

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲衛生當局今天宣布，境內已有4起2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例，其中1人在墨爾本，3人在雪梨，他們都是在近期從中國飛抵澳洲後，確診感染武漢肺炎。

法新社報導，其中一名男性患者一週前從中國武漢飛抵墨爾本後，就一直在接受隔離治療。澳洲衛生當局官員表示，這名男子感染武漢肺炎，但目前病情穩定。

其他3名男性患者也都是近期從中國飛抵澳洲後，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前待在雪梨當地醫院接受隔離治療。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）衛生官員項特（Kerry Chant）在記者會上說：「他們沒有覺得特別不舒服。」

對於雪梨的3名患者，項特指出，公衛當局已成功追蹤其中2名患者所搭乘班機的多數乘客情況，當中沒有人出現新型冠狀病毒的相關症狀。

目前當局官員仍設法追蹤另一名男子的旅行途徑，並等待其他疑似感染武漢肺炎民眾的檢驗結果。

澳洲昆士蘭州（Queensland）當局表示，先前有5人疑似感染武漢肺炎，但目前已排除感染病毒的可能性。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎的病毒定名為「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV），武漢肺炎已在中國造成41人喪命。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090125