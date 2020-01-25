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武漢肺炎疫情緊張 中共最高層設小組應對
首頁 / 國際

武漢肺炎疑似症狀 菲國台籍6歲男童隔離中

最新更新：2020/01/25 20:21

（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）綜合菲國媒體報導，一名在菲律賓的台籍6歲男童罹患肺炎，出現包括呼吸困難在內的武漢肺炎疑似症狀，正接受隔離治療中，院方將確認男童感染的是細菌性或病毒性肺炎。

巴拉旺線上新聞（Palawan News Online）和有線電視新聞網（CNN）菲律賓台今天報導，這名男童原先被送到一家私立醫院，因出現包括呼吸困難在內的呼吸道疾病症狀，被轉送到位於公主港市（Puerto Princesa）的巴拉旺醫院（Ospital ng Palawan）。

巴拉旺醫院醫務長席普里阿諾（Audie Cipriano）表示，男童父母說，他可能曾接觸武漢旅客。

席普里阿諾表示，這名男童罹患肺炎，兒科醫師正確認他感染的是細菌性或病毒性肺炎，因為男童「症狀與任何其他類流感疾病相同」。

席普里阿諾說，若男童罹患細菌性肺炎，可排除感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

他表示，男童父母狀況良好（in good condition），但保險起見，目前在巴拉旺醫院接受隔離。

另外，一名來自中國湖北省武漢市的巴西籍10歲女童22日和父母來到位於巴拉旺省的艾尼島（El Nido）度假。女童昨天突發高燒，她的父親則感到喉嚨痛，今天凌晨1時左右被送到巴拉旺醫院。

席普里阿諾說，女童已退燒，但她出現呼吸困難和發燒症狀，且這家人曾待在武漢，必須被隔離。

他表示，女童檢體將被送到菲律賓「熱帶醫藥研究所」（RITM）檢測。

席普里阿諾說，據規定，患者應被隔離5到14天。

菲律賓尚未出現新型冠狀病毒確診病例。一名來自武漢的5歲男童已確診未感染武漢肺炎；來自武漢、17日抵達東維薩亞斯地區（Eastern Visayas）塔克羅班市（Tacloban）的36歲美籍男子因出現發燒和咳嗽症狀，接受隔離治療中。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，這名男子是菲國第2起新型冠狀病毒疑似病例。男子症狀好轉，狀況穩定，正等待檢測結果出爐；曾與男子接觸者居家隔離中。

菲律賓23日宣布無限期停飛往返武漢航班。菲律賓民航局卡利波（Kalibo）國際機場主管蒙塞拉迪（Eusebio Monserate）說，今晚將把179名武漢旅客送回中國。（編輯：馮昭）1090125

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