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武漢肺炎 馬來西亞通報第4起確診感染例

最新更新：2020/01/26 02:19

（中央社吉隆坡25日綜合外電報導）馬來西亞當局今天晚間通報第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，數小時前它才宣布，境內出現3起武漢肺炎確診病例。確診的4人都是來自中國武漢的旅客。

2019新型冠狀病毒會引發肺炎，有時有致命之虞。目前還不清楚此新型病毒的危險程度，也不瞭解它在人際間傳播的難易度。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，最新發現的確診病例是來自武漢的一名40歲男子，他是22日從新加坡搭巴士抵柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。

這名男子翌日因發燒在柔佛州一家醫院尋求治療。諾希山發表聲明說，馬來西亞衛生部危機預案與應對中心（Crisis Preparedness and Response Centre）檢驗證實，此男子感染新型冠狀病毒。

聲明說：「他目前出現發燒和咳嗽症狀，但情況穩定。」

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）稍早前宣布，柔佛州出現3起2019新型冠狀病毒確診病例，與新加坡首起確診病例一樣，3名病患都來自武漢。

祖基菲里阿邁德在記者會上表示，3名病患與新加坡的66歲確診男性病患為親屬關係，分別是病患的65歲妻子，以及2歲和11歲的孫子，3人都已住進吉隆坡醫院隔離治療，且情況穩定。這也是馬來西亞首度通報境內出現確診病例。（譯者：劉學源）1090126

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