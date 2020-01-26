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英專家：武漢肺炎當前傳播速率 平均傳染2至3人

最新更新：2020/01/26 05:34

（中央社倫敦25日綜合外電報導）針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的武漢肺炎疫情進行的兩項科學分析指出，根據當前傳播速率，感染此新型病毒的病患平均會傳染給2至3人。

路透社報導，進行分析的科學家表示，武漢肺炎疫情依此速率是否會繼續蔓延擴散，端視控制措施的有效性而定。但為了要能控制疫情並扭轉局勢，控制措施必須得阻止至少60%感染案例傳染他人。

截至25日晚間，武漢肺炎疫情已造成中國境內42人死亡，全球各地超過1400人確診感染，當中以中國最多，約1372人確診感染。

共同領導其中一項科學分析的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）表示：「這波疫情能否抑制在中國境內，目前仍不明朗。」

佛格森的團隊指出，至1月18日武漢已高達4000人感染，平均每個感染案例會傳染給2到3人。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）進行的第2項科學分析也計算出，傳播速率為平均每個感染者會傳染給2.5人。研究人員指出，「如果武漢肺炎疫情持續未減弱，我們預測至2月4日前將會明顯擴大。」

研究人員估計，光是去年12月爆發疫情的華中城市武漢，至2月4日前就會有大約19萬個感染例，且其他中國城市也會確立傳染，而病毒輸出至其他國家將會更頻繁。（譯者：劉學源）1090126

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