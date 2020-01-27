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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/89

武漢肺炎擴散 各國疫情一次看

最新更新：2020/01/27 13:34

（中央社北京26日綜合外電報導）中國爆發肺炎疫情，其病原體2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒類似，源頭是武漢市一處市場。武漢肺炎已造成80名中國人喪命，並向外擴散。

武漢肺炎在全球各地的疫情如下：

●中國

據中國國家衛生健康委官網，截至26日24時，中國各地武漢肺炎確診病例已達2744例，累計死亡病例80例，治癒出院51例，疑似病例則有5794例。

●台灣

台灣有4例確診病例。

●法國

法國是最先出現確診病例的歐洲國家，目前有3例確診病例，1人在波爾多（Bordeaux），1人在巴黎，第3人則是前兩位病患之一的近親，已證實遭到感染。

這3人近期皆曾造訪中國，他們目前都在醫院接受隔離治療。

●日本

日本衛生當局昨天證實境內出現第4例確診病例，患者是一名來自中國武漢的40多歲男子，他目前在醫院接受治療，病情穩定。

另一名男子造訪武漢返國4天後發病，10日入院治療。

同時，其餘2名患者來自中國，分別是一名40多歲男子及一名30多歲女子，兩人皆在醫院接受治療。

●澳洲

澳洲當局昨天證實4例確診病例，其中1人在墨爾本，3人在雪梨，他們從武漢抵達澳洲後，檢驗呈陽性反應，目前在醫院接受隔離治療。

●美國

美國證實境內有5例確診病例，患者近期皆從武漢返抵本國。

一名30多歲的男子19日返回西雅圖（Seattle）附近的住家後，主動通報當局。

公衛當局24日表示，芝加哥一名60多歲女子確診，而一名從武漢抵達加州的人士成為美國本土第3例確診病例。

加州今天出現第2例確診病例，亞利桑那州（Arizona）也有1人確診。

●加拿大

加拿大當局昨天表示，一名從武漢返回多倫多（Toronto）的男子是首例「推定病例」（presumptive case），患者50多歲，目前隔離治療中。

●馬來西亞

馬來西亞今天證實境內出現第4例確診病例，4名患者皆為中國遊客，他們從武漢經新加坡抵達馬國。

馬來西亞衛生部長昨天表示，一名66歲女子及2名分別為2歲和11歲的男孩，目前病情穩定。

最新一例確診病例為一名40歲男子，他與中國旅遊團搭乘巴士入境。

●尼泊爾

尼泊爾當局表示，一名32歲男子從武漢抵達後確診罹病，患者先前接受隔離治療，復原後已出院。

●新加坡

新加坡當局今天宣布境內第4例確診病例，4名患者全部都是上週從武漢抵達新加坡。

●南韓

南韓媒體今天報導，出現第3例確診病例，前2名患者是2位在武漢工作、現年50多歲的本國男子，他們本周稍早返回南韓。

南韓20日傳出第1例確診病例，患者為一名從武漢飛抵南韓的35歲女子。

●泰國

泰國衛生部長查瓦拉（Anutin Charnvirakul）發表聲明說，迄今共有8例確診病例，其中3名患者正在醫院接受治療，另5人則已康復出院。除了本月從武漢返國的一名73歲泰國婦女患者外，其餘皆為中國籍人士。

●越南

越南23日證實出現2例確診病例，一名男性患者本月初從武漢返抵胡志明市（Ho Chi Minh City）後，將病毒傳給了兒子。（譯者：黃靖貽/核稿：嚴思祺）1090127

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