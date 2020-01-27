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南韓武漢肺炎確診增至4例 防疫上調至警戒

最新更新：2020/01/27 15:54

（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）韓國疾病管理本部今天指出，一名訪問中國武漢後，於20日入境的55歲韓國男子被確診感染新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。這是韓國出現的第4例武漢肺炎病例。

韓國保健福祉部在今天召開的「中央事故收拾本部第一次會議」，決定將武漢肺炎防疫預警級別從「注意」上調至「警戒」。

南韓聯合新聞通訊社報導，這名患者自武漢回國後21日出現感冒症狀後就醫，25日出現發燒、肌肉酸痛等症狀再度就醫，並被列為觀察對象。

報導指出，這名患者26日在衛生站確診肺炎後，被歸為武漢肺炎疑似病例，並於同一天住進醫院，27日確診感染新型冠狀病毒。

韓國疾病管理本部正根據這名患者的移動途徑，進行流行病學調查。

另外，經韓國疾病管理本部確認，26日確診的第3例新型肺炎病例共與74人接觸，其中有1人出現疑似症狀被隔離，之後檢驗結果呈陰性。

報導稱，這名居住在中國武漢的第3例病患於出現症狀後，曾陪同友人到訪過醫院並入住酒店，有關部門已對相關的醫療機構和酒店進行消毒作業。

此外，為加強防疫，韓國保健福祉部27日成立「新型冠狀病毒感染症中央事故收拾本部」，提供防疫支援，遏制疫情擴散和蔓延，由保健福祉部長擔任本部長。（編輯：高照芬）1090127

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