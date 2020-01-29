武漢肺炎 巴西證實首例疑似病例

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西衛生部今天證實，米納斯吉拉斯州一名曾前往中國的22歲女學生出現感染「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）的症狀，這是巴西首例疑似病例。

巴西政府預計最遲31日公布女學生的病理檢驗結果，如果呈陽性，這可能是巴西和南美洲首例新型冠狀病毒確診病例。

聯邦政府宣布，將國家風險等級從1級上調至2級「迫在眉睫的危險」。一旦確認在巴西有傳染病例，風險等級將上調至3級「公共衛生緊急情況」。

聖保羅綜合診所醫院（HC）流行病學家卡雷斯（Esper Kalles）說，風險上升意味著巴西需要為病毒可能進入巴西做好準備，採取控制措施，使新型冠狀病毒不會進一步在巴西傳播。

聯邦政府說，這名學生目前在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）好景市（Belo Horizonte）傳染病參考機構愛德華多狄孟尼吉茲醫院（Eduardo de Menezes Hospital）住院隔離，14名與她接觸過的人正接受監測。

衛生部說，中國12月爆發武漢肺炎疫情，人心惶惶，巴西各地傳出7000多人感染新型冠狀病毒，其中127人接受篩檢，只有這名女學生證實為疑似病例。

這起病例符合世界衛生組織（WHO）發布的武漢肺炎標準病例定義，即去過武漢，並有呼吸道症狀和低燒。

雖然如此，這名女患者說她未前往被指為武漢肺炎病毒起源地華南海鮮市場，也沒有與當地任何病人接觸。根據米納斯吉拉斯州衛生廳，女學生目前情況穩定。

國家衛生監督局（Anvisa）正在調查與女學生搭乘同一個中國航班抵達巴西的其他乘客。

聖保羅大學醫學院傳染病學家波洛斯（Marcos Boulos）說，巴西現在必須監控來自中國的航班，但不需要太過驚慌，因為來自病毒傳播地區的人被感染並不奇怪，即使得到證實，波洛斯相信只會有零星病例，不太可能進一步在巴西傳播。

巴西衛生部建議旅客除非絕對必要、避免前往中國。衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）今天在記者會上說，不建議旅客冒險前往中國，然後返回巴西，將傳染風險帶給別人。

2019新型冠狀病毒病例迅速增加，但泛美衛生組織（Opas）助理主任、巴西流行病學家巴波薩（Jarbas Barbosa）說，這不意味著它們是新的傳染病例，而是疑似病例在檢查中取得陽性結果。

聯邦政府代表今天出席世衛組織就疫情舉行的會議，而聖保羅布坦坦研究所（Butantan）將與國際合作生產疫苗。

曼德塔說，巴西已做好檢測病毒的準備，世衛組織昨天將新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度從「中度」上調為「高度」後，巴西已擴大監測可能感染病例的標準。

巴西政府表示，不會對在中國的巴西人採取撤僑措施，建議他們待在原地，因為巴西還沒有針對新型冠狀病毒的特定治療，不建議在中國的巴西人現在離開中國。（編輯：郭中翰）1090129