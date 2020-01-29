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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎疫情升 外籍人士撤離中國近況一覽

最新更新：2020/01/29 15:19
中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京。（共同社提供）
中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京。（共同社提供）

（中央社香港29日綜合外電報導）中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。

中國有關當局上週史無前例對武漢下達封城令，讓數百萬人形同坐困愁城。由於疫情持續引發關切，美、英等多國都建議公民暫停前往中國。以下為法新社彙整各國撤僑情況：

●亞太地區

日本 ─ 日本政府專機今天將200名左右日籍公民帶離武漢、返回東京。有關單位說，當地粗略有約650名日僑表示希望撤離。

澳洲 ─ 澳洲外交部表示正研擬計畫將所有僑民帶回澳洲，其中許多有雙重國籍。官員說已接獲約400通受困中國的澳洲公民來電想登記撤離。

印度 ─ 新德里當局據報將向北京當局提出撤僑許可，一架波音747已在孟買待命，準備接回250多名僑胞。

印尼 ─ 雅加達表示中國境內有逾230名印尼僑民，其中約100人在武漢。截至今天為止，當局還沒有敲定撤僑方案。

菲律賓 ─ 約有150名菲僑受困武漢，另有150人在湖北其他地區，外交部正在討論可能撤僑方案，但還未拍板定案。

斯里蘭卡 ─ 中國境內有約860名斯里蘭卡學生，其中32人在武漢，可倫坡當局正在安排讓全數返國。

南韓 ─ 首爾本週將派包機前往武漢，數百名僑民將分批於30、31日返國。

泰國 ─ 官方還在等待中國官方授權撤僑，但飛機和醫師已在待命。目前中國境內有64名泰國僑胞，包括49名學生和15名勞工或遊客。

日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京，並派出醫療專車將返國民眾接送至醫療檢疫單位。（共同社提供）
日本政府專機29日將200名左右日籍公民返回東京，並派出醫療專車將返國民眾接送至醫療檢疫單位。（共同社提供）

●北美地區

美國 ─ 專機今天搭載240名美國外交人員和公民離開武漢，先到阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油並進行二度篩檢，當地醫院已準備好治療或隔離感染病毒的人員。

●歐洲地區

法國 ─ 衛生部表示會於明天派遣專機至武漢，並安排於31日或2月1日返法。約500至1000名法國人有資格搭機。當局已安排第2架班機。歐洲聯盟表示將應法國要求聯合出資，讓100多名歐盟公民能與法僑一起搭機撤離。

德國 ─ 柏林當局尚未確認任何撤僑計畫，但在考慮選項提供給人在武漢的約90名德國人。

西班牙 ─ 西班牙外交部表示，正和中國與歐盟合作，讓西班牙公民遠離疫區。

●北非地區

阿爾及利亞 ─ 有36名阿爾及利亞在武漢，其中大多為學生，總統府已要求採取所有措施帶公民回國。

摩洛哥 ─ 當地媒體說，當局將撤離在武漢的約100名摩洛哥公民，其中大多為學生。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1090129

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