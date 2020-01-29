南韓修法 武漢肺炎納入甲級傳染病

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓國保健福祉部疾病管理本部今天表示，衛生部門已修訂法律，將源於中國武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）列入甲級傳染病。

南韓聯合新聞通訊社報導，過去依據疾病特徵等劃分傳染病的做法，已變更為依據病情輕重、傳播性強弱、隔離水準、申報時限等，按「級」劃分傳染病。

報導指出，根據新法，1月起將法定傳染病分為甲、乙、丙、丁4個級別，便於民眾和醫務人員理解及遵行。其中，甲級傳染病是指生物恐怖襲擊疾病或死亡率高、群聚發病、需負壓隔離的傳染病。

伊波拉病毒（Ebola virus）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS）、A型流感等17種疾病屬於甲級傳染病，而包括新型冠狀病毒肺炎在內的新型傳染病症候群也入列。

根據新法，醫師、中醫師、口腔醫師等醫務人員須在確診甲級傳染患者或透過屍檢認知甲級傳染病發病事實後，立即向衛生部門申報。在書面申報前，還要以口頭或電話形式向疾病管理本部長或轄區衛生站負責人報告。

另外，韓國保健福祉部今天發佈新型冠狀病毒感染肺炎治療補助指南，規定在檢查、隔離、治療武漢肺炎患者所需費用將以健保報銷，由中央和地方政府財政補助全額承擔。（編輯：高照芬）1090129