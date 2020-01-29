更多編輯台推薦新聞：
U18中華女子冰球隊奪金 將升世界一級創紀錄
運動

U18中華女子冰球隊奪金 將升世界一級創紀錄

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美媒看武漢肺炎疫情 習近平集權領導遭遇重大考驗
首頁 / 國際

土耳其駐中國大使：數日內撤離32位武漢僑民

最新更新：2020/01/29 18:20

（中央社記者何宏儒安卡拉29日專電）土耳其駐中國大使約南指出，撤離32位旅居中國武漢土耳其公民的作業將於未來幾天內展開。

約南（Emin Onen）告訴土耳其NTV電視台，已經完成所有準備工作，撤僑僅限於旅居武漢的公民。他強調，截至目前沒有接獲土耳其公民遭到感染的通報。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天引述他說：「我要澄清，我國公民健康狀況無虞，也不是因為有問題才要將他們送回土耳其。（撤離人員）沒有被檢出病毒 。我們跟中國當局合作...會用救護飛機或設備妥善的飛機將他們送回國。」

約南同時表示，這些公民抵達土耳其後將暫時對他們實施預防性隔離。

武漢自去年12月爆發2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）疫情並快速擴散，全球多國出現感染案例，截至目前已造成132人喪生、逾6000例確診感染。日本、美國等其他國家已開始自武漢撤僑。

許多國家也相繼對中國發布旅遊警示。土耳其外交部27日在聲明中指出：「高度建議我國公民，若非有其必要，不要前往中國旅遊。如果行旅當地，應該遠離出現案例的地區，尤其是湖北省。」（編輯：韋樞）1090129

延伸閱讀
陸客入境土耳其後發燒咳嗽 12人遭隔離觀察武漢婦疑冠狀病毒感染 土耳其醫療專機送返土耳其：若有自中國入境武漢肺炎疑似案例將隔離

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報