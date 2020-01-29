土耳其駐中國大使：數日內撤離32位武漢僑民

（中央社記者何宏儒安卡拉29日專電）土耳其駐中國大使約南指出，撤離32位旅居中國武漢土耳其公民的作業將於未來幾天內展開。

約南（Emin Onen）告訴土耳其NTV電視台，已經完成所有準備工作，撤僑僅限於旅居武漢的公民。他強調，截至目前沒有接獲土耳其公民遭到感染的通報。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天引述他說：「我要澄清，我國公民健康狀況無虞，也不是因為有問題才要將他們送回土耳其。（撤離人員）沒有被檢出病毒 。我們跟中國當局合作...會用救護飛機或設備妥善的飛機將他們送回國。」

約南同時表示，這些公民抵達土耳其後將暫時對他們實施預防性隔離。

武漢自去年12月爆發2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）疫情並快速擴散，全球多國出現感染案例，截至目前已造成132人喪生、逾6000例確診感染。日本、美國等其他國家已開始自武漢撤僑。

許多國家也相繼對中國發布旅遊警示。土耳其外交部27日在聲明中指出：「高度建議我國公民，若非有其必要，不要前往中國旅遊。如果行旅當地，應該遠離出現案例的地區，尤其是湖北省。」（編輯：韋樞）1090129