德國4武漢肺炎確診例皆同公司員工 症狀輕微

（中央社慕尼黑28日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，德國衛生官員今天表示，德國境內增至4起確診病例，所有患者都是巴伐利亞邦一家汽車零件供應商的員工。他們的中國同僚日前曾造訪這家零件供應商。

德國當局稍早前宣布，境內一名33歲男子確診感染2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）。德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）衛生廳今天晚間又發表聲明說，當地新增3起確診病例。

巴伐利亞邦衛生廳表示，新增的3名確診例皆是德國斯坦柏格（Starnberg）地區汽車零件供應商「偉博思通」（Webasto）的員工，「首例患者也在同一家公司工作」。

巴伐利亞邦衛生廳還說，偉博思通另外40名員工被認定與首例患者有「密切接觸」，這些人明天將接受篩檢。4名確診患者目前都在慕尼黑一家醫院接受隔離治療。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天表示，4名確診患者目前僅出現「非常輕微」症狀。

德國首起武漢肺炎確診患者，於21日出席一場由來訪中國同僚主持的培訓活動後，感到身體不適。

德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）發言人告訴法新社，德國首例確診患者似乎是亞洲以外第一起「人傳人」案例。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090129