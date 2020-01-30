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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎中國再添38死 創單日最大增幅

最新更新：2020/01/30 09:31

（中央社武漢30日綜合外電報導）中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）防疫工作如火如荼，疫情核心湖北省的封城政策影響數千萬人，當局今天仍通報死亡病例新增38起，為迄今最大單日增幅。

湖北仍是疫情重災區，新增38起死亡病例中湖北即占37起；新增1700多起確診病例中湖北也達1032起。

新增死亡病例中，有1起發生在四川；此外西藏也首度通報發生確診病例。

法新社報導，除了中國，全球10多國也都通報武漢肺炎病例。最新淪陷的國家包括芬蘭和阿拉伯聯合大公國。

芬蘭昨天通報首起確診病例，患者為一名來自武漢的中國遊客；阿拉伯聯合大公國昨天也通報，來自武漢的四口之家入境旅遊超過一星期後出現病徵，確診罹患武漢病毒，成為中東首例。

世界衛生組織（WHO）警告各國政府針對這個類嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒「採取行動」。

世衛公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦告訴媒體：「全世界都必須戒備，也都必須採取行動。」

世衛將於今天召開緊急會議，討論是否將2019新型冠狀病毒宣布為全球衛生緊急事件。世衛若做出這項宣布，即可升高國際間協調行動。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過推特發文說，世衛報告上週犯下「人為疏失」，應該把這波疫情的全球風險列為「高」而非只是「一般」等級。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090130

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