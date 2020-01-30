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等待已久 川普簽署美墨加貿易協定成法

最新更新：2020/01/30 10:25
美國總統川普（中坐姿者）29日簽署「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）成為法律，宣稱美國產業將有「輝煌的未來」。USMCA取代1994年簽署的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
美國總統川普（中坐姿者）29日簽署「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）成為法律，宣稱美國產業將有「輝煌的未來」。USMCA取代1994年簽署的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）成為法律，宣稱美國產業將有「輝煌的未來」。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預期加拿大國會很快將通過此案。

法新社報導，川普遭控濫權和妨礙國會調查、面臨聯邦參議院彈劾審理之際，這是他又一次誇耀執政勝利的機會。川普昨天宣布中東和平計畫，但立即遭巴勒斯坦拒絕；本月稍早則與中國簽署貿易戰停火協議。

儘管USMCA是經美國共和及民主兩黨密切協商制定，但在白宮簽署儀式上，川普卻針對性地未邀請民主黨籍領袖參與。

USMCA取代1994年簽署的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。川普長期以來批評NAFTA導致美國工作機會外流至國外。

川普在白宮表示：「今天，我們終於結束北美自由貿易協定的噩夢。」

分析師指出，USMCA仍保留NAFTA許多元素，是一項創造全北美自由貿易區的龐大協議，讓整體產業和供應鏈重新改組。

經濟學家表示，整體NAFTA增加成長並提升北美生活水準，將美墨加3國連結成一個貿易規定和服務的複雜網絡。

但USMCA改變了汽車生產的內容規則，提振美國就業機會，同時要求為部分墨西哥汽車工人加薪。

此外，USMCA也為電子商務、保護智慧財產及投資者爭議和解帶來改變，並更加嚴格規定勞工條款，要求墨西哥法律改革。

路透社報導，美國商務部長羅斯今天預期，加拿大國會很快將通過USMCA，為這項新北美貿易協定正式生效鋪路。

羅斯在一個廣播節目中表示，墨西哥國會已通過此案，加拿大應該很快就會跟進。他說：「加拿大國會非常、非常快就會通過。」「應該就在未來幾週內。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1090130

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