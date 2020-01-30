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武漢肺炎 安倍晉三：有必要讓台灣參加WHO
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武漢肺炎 越南籲國民避免前往中國

最新更新：2020/01/30 11:37

（中央社河內30日專電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，確診人數增加，造成170人死亡，全球警戒。越南政府要求各地旅行社暫停接待來自中國疫區的旅客，並呼籲國民避免前往中國。

「交通報」網站29日報導，面對武漢肺炎疫情擴散危機，越南旅遊總局29日致函各地旅遊管理單位與旅行社，要求密切跟蹤與監控疫情演變與發展情況，暫時停止籌組旅行團前往武漢疫區及暫停接待來自中國疫區的旅客。

對於正在越南旅遊的中國旅客，旅遊總局要求相關單位密切管理與監控他們的旅遊行程及健康情況；歷經疫區的國際旅客入境越南後必須接受醫學觀察14天等防控措施。

越南衛生部也提醒國民在不必要的情況下盡量避免前往中國，建議民眾到人潮聚集的公共場所時應戴口罩、勤洗手，剛從中國回來的民眾應自行居家隔離14天且向當地醫療機構報告，以便獲得必要協助。

越南衛生部表示，截至29日為止，除了2起2019新型冠狀病毒確診病例，患者是中國籍父子，至今兒子已治愈外，全國共有64起武漢肺炎疑似病例在各醫院隔離治療，另有56名因與疑似病例接觸過而被隔離觀察的人員。（編輯：郭中翰）1090130

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