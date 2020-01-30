駐西雅圖辦事處長 籲挺台參與國際組織

（中央社記者周世惠舊金山29日專電）武漢肺炎在美國的確診首例出現在西雅圖。駐西雅圖辦事處處長范國樞表示，世界衛生組織（WHO）排拒台灣等同漠視全球健康福祉，呼籲國際社會挺台參與國際組織。

自從21日美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認武漢肺炎在美國的第一起病例出現在西雅圖，截至發稿時間，美國境內的確診案例已達5例；相關疫情在全球蔓延，台灣也不例外。

范國樞28日獲邀出席西雅圖瑞年俱樂部（Rainier Club），以「台灣為美國堅實夥伴」為題演說，其中提到近期武漢肺炎疫情，對於世界衛生組織（WHO）排拒台灣參與相關國際會議，認為此舉是漠視全球健康福祉。

根據世界衛生組織（WHO）的警告，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）可能「持續人傳人」，疫情除了在中國其他地區蔓延，且擴散到其他國家。台灣鄰近疫情嚴重的中國，目前為止仍被排除在WHO的武漢肺炎防疫機制之外。

范國樞指出，國際組織服膺於中國壓力排拒台灣參與，與創立宗旨不符，更危害全人類健康及財產安全，他呼籲理念相近國家支持台灣參與國際組織。

位於西雅圖市的瑞年俱樂部是美國華盛頓州歷史最悠久的私人俱樂部之一，成立於1888年，比華州建州的歷史還早一年，俱樂部所在的建築物於1904年落成，是西雅圖重要的古蹟；瑞年俱樂部會員達上千人，包含當地主流政要及知名企業界人士。（編輯：王永志）1090130