非洲與中國往來密切 面對武漢肺炎高度警戒

（中央社赤道幾內亞馬拉波29日綜合外電報導）爆發於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎蔓延亞洲、北美洲、歐洲及澳洲，非洲也傳出數起疑似病例，正在逐一檢驗。非洲近年與中國往來趨於密切，多國警戒防堵病毒入侵。

法新社報導，包括非洲最大經濟體奈及利亞在內的非洲國家今天表示，已針對武漢肺炎採取防堵措施。

目前在撒哈拉沙漠以南的非洲國家尚未通報武漢肺炎確診病例，但全球已有多國限制往來中國的航班，並派專機把僑民從疫區撤離。

奈及利亞發布旅行建議，勸告所有奈及利亞人和打算前往中國的人都應延後行程，除非行程「極度必要」。

中非的赤道幾內亞政府表示，已隔離4名從北京來的旅客，他們28日搭乘衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）班機抵達首都馬拉波（Malabo）機場。總理辦公室早在前一天就宣布，所有來自中國的旅客都要隔離14天。

在西非，駐茅利塔尼亞的中國大使館要求當地的中國人減少聚餐、聚會，近期從中國返回當地的人自主隔離至少14天，尚未返回者則推遲或取消行程。

有專家表示，武漢肺炎病毒擴散到非洲的可能性令人擔憂，因為非洲許多地方的醫療照護基礎設施條件欠佳。

根據英國廣播公司（BBC）消息，肯亞醫衛官員宣布，正在監控第一起疑似感染武漢肺炎的病例，是一名在武漢留學的肯亞男子，他抵達奈洛比（Nairobi）機場時就已發高燒，被送到醫院隔離。

衣索比亞一所醫院也隔離了4例疑似病例，其中3名學生住在武漢。

非洲論壇報（La Tribune Afrique）報導，2名近期從中國返國的蘇丹人疑似感染武漢肺炎，其中一人去過武漢。

另外，象牙海岸衛生部今天宣布，一起疑似病例的檢驗呈陰性反應，當事人是一名34歲女學生，她上週從北京飛抵阿必尚（Abidjan）機場，有流感症狀，機場當時立即通報衛生部。

法國世界報（Le Monde）一篇報導提到，中國接收的非洲學生人數已超過美國或英國，根據中國官方數據，非洲留學生的人數在15年內暴增40倍，於2018年超過8萬1000人。

而且，近20年來，中國與非洲往來漸趨密切，令人更加警戒疫病擴散的風險。中國如今是非洲的第一大貿易夥伴，雙方貿易額於2018年達2000億美元。

世界衛生組織（WHO）評估，非洲最受威脅的國家是往來中國的飛航樞紐，如衣索比亞、肯亞和南非。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090130