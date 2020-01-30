美第4季經濟成長料溫和 川普年成長3%目標恐落空

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國去年第4季經濟可能維持溫和成長步調，由於受到貿易關係緊繃影響，企業投資持續下滑，川普政府希望2019年經濟年成長3%的目標，恐再度落空。

路透社報導，美國商務部今天將公布去年第4季國內生產毛額（GDP）數據，可能顯示聯邦準備理事會（Fed）去年3度降息，有助於維持美國史上最長的經濟擴張期，避免經濟走下坡。美國經濟擴張現已邁入第11年。

然而，隨著白宮和共和黨2018年推出大規模減稅方案帶來的振興經濟效應消退，美國成長放緩。美國總統川普曾預估在大幅減稅的提振下，經濟成長將持續在3%以上。目前為止，美國經濟成長尚未達到3%。

聯準會昨天決議維持基準利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天告訴記者，聯準會預期「經濟將持續溫和成長」，但也提到一些風險，包括最近在中國爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情。

川普政府和中國打了18個月的貿易戰，引發外界擔憂經濟將陷入衰退。美國本月與北京簽署第一階段貿易協議後，經濟展望看來已有改善，但經濟學家不認為這可提振經濟，因為美國仍保留對價值3600億美元中國商品課徵的懲罰性關稅，這些占整體貿易約2/3。

賓州西徹斯特（West Chester）穆迪分析公司（Moody's Analytics Inc.）資深經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「經濟顯然已經放緩，但我們沒有步入衰退。」他說：「美國已從2019年的短期亢奮狀態緩和下來，因此，退回到實施財政刺激措施前的經濟成長率，一點都不令人意外。」

根據路透社訪調經濟學家平均預測，在低借貸成本鼓勵民眾購買車輛與房屋等高價商品帶動下，美國第4季經濟成長年率可能為2.1%。進口規模減少加上政府支出增加，也讓GDP成長維持在與第3季相同的速度。

但在這些經濟學家做出預測後，昨天公布的經濟數據顯示，2019年12月商品貿易逆差擴大，美國躉售庫存也下降。上月的零售庫存維持不變。這些最新數據促使經濟學家下修第4季GDP成長預估0.5個百分點至1.4%。

美國2019年經濟成長率預估約2.5%，低於2018年經濟成長2.9%。

白宮宣稱，將企業稅從35%調降至21%，以及削減貿易逆差，可以讓經濟年成長率維持在3.0%。經濟學家長期以來都不同意這番看法，他們指出低生產力與低人口成長等結構性問題。有些人也主張，企業稅與企業投資的關係向來都不怎麼密切。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1090130