股神巴菲特棄守報業 賣波克夏旗下所有紙媒

（中央社奧瑪哈29日綜合外電報導）隨著網路帶來數位新聞革命，億萬富翁「股神」巴菲特也著手放棄紙媒業務，控股公司波克夏哈薩威以1.4億美元，將旗下所有出版物賣給媒體公司李氏企業。

美聯社報導，巴菲特（Warren Buffett）長期支持報業，但他數年前就曾預測，除了「紐約時報」（New York Times）及「華爾街日報」（Wall Street Journal）等全國性大報，大多數紙媒會持續走下坡。

波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）跟李氏企業（Lee Enterprises）的這筆交易，涵蓋內布拉斯加州「奧瑪哈世界前鋒報」（Omaha World-Herald）和紐約「水牛城新聞報」（Buffalo News）等美國10州31家日報、49個有數位網站的付費週刊跟32種紙本產品。

經營「新聞經濟」（Newsonomics）的分析師達克特（Ken Doctor）表示，李氏企業自2018年7月開始負責管理波克夏哈薩威媒體（BH Media）旗下出版物。在聘請李氏企業管理多數紙媒後，這筆交易對波克夏來說是合理的一步。

達克特表示：「在提高大規模管理的效率上，這是第一步。再來，這是紙媒長期主要支持者巴菲特明確承認，他不再相信紙本報紙產業有可能起死回生。」

這筆成交價比波克夏2012年用1億4200萬美元，向新聞傳播公司（Media General）收購一批報社的金額還少。

波因特學院（Poynter Institute）媒體產業分析師艾德蒙茲（Rick Edmonds）表示，這筆交易進一步證實，報業不受多數投資人青睞。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1090130