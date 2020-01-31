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美傳首起人傳人武漢肺炎病例 第2例病患配偶
首頁 / 國際

美傳首起人傳人武漢肺炎病例 第2例病患配偶

最新更新：2020/01/31 02:30

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國衛生官員今天表示，美國出現首起人傳人武漢肺炎病例，患者是美國第2例確診病例配偶，並未有中國旅遊史。但美國衛生官員仍強調，目前武漢肺炎對美國公眾的風險仍低。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天召開電話記者會說明2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新疫情。

CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）宣布，美國發現首起人傳人新型冠狀病毒病例。

伊利諾州衛生官員表示，病患是之前確診的60多歲、居住在芝加哥女性病患的先生。這名同樣也是60來歲的患者並未有中國旅遊史，他目前在醫院接受隔離治療，情況穩定。

這名患者也是美國境內出現的第6起新型冠狀病毒確診病例。

伊利諾州衛生官員表示，目前正在追蹤患者過去幾天的接觸對象，但不願說明有多少人正在被監測中，僅表示目前在整個伊利諾州有21起疑似病例。

儘管出現首起人傳人病例，不過梅森尼爾表示，新型冠狀病毒對美國公眾的風險仍低，她也不建議公眾外出配戴口罩。

目前全球新型冠狀病毒病例確診人數超過8000人，並有171人不幸病逝。除了中國地區外，台灣、越南、日本、德國等都有人傳人的病例傳出，美國是最新一國。（編輯：徐崇哲）1090131

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