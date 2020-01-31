新冠狀病毒檢測為陰性 義准許數千郵輪乘客下船

（中央社義大利契維塔韋奇亞30日綜合外電報導）義大利當局說，兩名搭乘歌詩達郵輪的中國乘客疑似感染新型冠狀病毒，檢驗報告今天出爐，顯示兩人皆為陰性後，受困同艘郵輪不得下船的數千名觀光客已獲准上岸。

法新社報導，義大利衛生部表示，傳染病研究所對一名發燒的中國女性和其同伴檢體進行2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢測，結果均為陰性。

目前還不清楚受困歌詩達郵輪（Costa Smeralda）已達12小時的乘客能否在今天或明天下船。

約1000名新乘客將在契維塔韋奇亞（Civitavecchia）登船，另有1400名乘客則將下船結束航程。

這項消息傳出時，正值中國公告新型冠狀病毒死亡病例創下最大單日增幅，促使聯合國衛生組織宣告此為國際關注公共衛生緊急事件。

歌詩達郵輪表示，一名來自澳門的54歲女性和她的旅伴昨晚在船上醫院單獨隔離。

另外約750名中國乘客都在船上，所有人的健康狀況看似良好。

據義大利媒體報導，歌詩達郵輪向約1140名在羅馬近郊契維塔韋奇亞港口上岸的乘客提供食宿費用，這艘郵輪準備明天再度起航。

與妻子搭乘歌詩達郵輪出遊的一名男性乘客告訴義大利新聞社（ANSA）：「大家都很煩躁惱怒。」

「等待期間，他們提供房間讓我們使用，但很沒隱私。」

歌詩達翡翠號郵輪（Costa Smeralda）是公司旗下的旗艦郵輪，也是全球第5大郵輪，當時從西班牙帕耳馬（Palma de Mallorca）啟航，準備在地中海西部展開為期一週的郵輪之旅。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1090131