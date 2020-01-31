英國防疫撤僑 包機載逾百人飛離武漢

（中央社北京31日綜合外電報導）因應武漢肺炎疫情，英國政府表示，一架包機搭載83名英國人與27名外國人，今天上午已經飛離中國武漢，預定扺達英國後，再轉往西班牙。

2019新型冠狀病毒（2019-nCOv）引發武漢肺炎疫情死亡病例已破200人，感染人數逾9000人。

路透社報導，英國政府在官網上表示，由英國外交及國協事務部所訂的民航包機，於今天上午9時45分自武漢起飛，並預定下午1時（台灣晚間9時）抵達英國，之後轉往西班牙。

而具歐盟公民身分的旅客將在西班牙，由自己的母國接手處理後續事宜。

根據官網公布的告示，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說：「對於那些等待離開武漢的僑民，我們了解情勢多麼令人沮喪。我們日夜不斷努力，為安全撤僑鋪路。」

據報導，這架包機原本預計今晨搭載約150名英國公民和50名非英國人離開武漢，但被中國官員擋下，延遲原因不明，目前尚不清楚為何最後搭載的乘客人數比原本預計少。

順利返回英國的乘客將在國家醫療保健服務（NHS）一座設施隔離14天。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090131